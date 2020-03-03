Путин предложил закрепить в Конституции положение об индексациях пенсий

Москва, 3 марта. Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции положение о сроках индексации пенсий, сообщает РБК.

Согласно предложенной ко второму чтению поправке, индексация пенсий в Российской Федерации осуществляется «не реже одного раза в год».

Ожидается, что после 2024 года страховые пенсии будут ежегодно повышаться с 1 февраля на уровень инфляции предыдущего года. Также будет доступна дополнительная индексация 1 апреля, если среднемесячная номинальная заработная плата за предыдущий год росла быстрее инфляции.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков сообщал, что с 1 апреля 2020 года в РФ произойдет индексация социальных пенсий на 6,1%. На эти цели до конца года будет выделено 21,7 млрд рублей. Соответствующий проект постановления правительства уже разработан Минтруда России.