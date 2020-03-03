В Японии заявили о запуске КНДР баллистических ракет малой дальности

Токио, 3 марта. Власти Японии заявили, что Северная Корея провела запуск двух баллистических ракет малой дальности.

В понедельник военные Южной Кореи сообщили, что КНДР совершила запуск двух снарядов неизвестного типа, которые пролетели около 250 км с максимальной высотой в 35 км и упали в Японском море. Этот запуск стал первым из осуществленных Северной Кореей в 2020 году.

По мнению Токио, КНДР провела испытания баллистических ракет.

«Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности», — сказал министр обороны Японии Таро Коно.

По информации Центрального телеграфного агентства КНДР, глава государства Ким Чен Ын провел 2 марта учения дальнобойной артиллерии. Сообщается, что северокорейский лидер лично руководил ходом учений, отдав приказ «начать огонь». Агентство уточняет, что Ким Чен Ын остался удовлетворен итогами стрельб.

В 2019 году КНДР провела 13 ракетных испытаний, запустив 24 баллистические ракеты малой дальности.

Как пишет «Газета.ру», действия Северной Кореи вызвали «серьезную обеспокоенность» в Сеуле. Республика Корея провела в связи с ситуацией экстренное заседание с участием представителей министерства обороны и других ведомств.