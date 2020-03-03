Северная Корея провела запуск баллистических ракет малой дальности

Токио, 3 марта. КНДР в понедельник провела запуск двух баллистических ракет малой дальности, заявил министр обороны Японии Таро Коно.

«Мы считаем, что это были баллистические ракеты малой дальности», — заявил министр.

Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи в понедельник заявил о запуске из района северокорейского города Вонсан в сторону моря двух снарядов. По предварительным данным, снаряды пролетели 240 км.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что за учениями дальнобойной артиллерии наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын. По данным агентства, Ким «выразил большое удовлетворение» итогом запуска.

Отметим, что это был первый подобный запуск с начала 2020 года.

В конце ноября прошлого года Северная Корея провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. По данным центральной газеты КНДР Rodong Sinmun, Ким Чен Ын лично наблюдал за запусками и был удовлетворен ходом испытаний. В 2019 году власти КНДР испытали 13 ракет и реактивных снарядов.