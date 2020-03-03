Число жертв коронавируса приблизилось к 3 тысячам

Пекин, 3 марта. Число жертв коронавируса Covid-19 в Китае достигло 2943, выздоровели более 47 тыс. человек, всего зафиксировано около 80 тыс. случаев заражения, сообщает Государственный комитет по здравоохранению​​​.

За последние сутки в Китае был зарегистрирован 31 погибший от коронавируса, 125 новых заразившихся и 2,7 тыс. выздоровевших пациентов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о госпитализации 24 человек, которые контактировали с зараженным коронавирусом москвичем. Недавно стало известно, что у вернувшегося из Италии россиянина был диагностирован коронавирус. Молодой человек госпитализирован в инфекционную больницу, на данный момент его состояние оценивается как удовлетворительное.