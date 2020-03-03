Российские конструкторы создают новый бронеавтомобиль

Москва, 3 марта. В России создается новый полицейский бронеавтомобиль, в конструкции которого учтен опыт создания бронемашин «Атлет», сообщил генеральный директор предприятия-разработчика данной техники «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий.

Впервые новая техника будет показана на форуме «Армия-2020». Как отмечает гендиректор ООО «ВПК», новая машина будет ориентирована на экспорт.

«Ее официальное название — «Специальная бронированная машина ВПК-23136 с использованием элементов бронированной машины «Атлет». По сути, мы делаем новую бронированную машину двойного назначения», — сообщил Александр Красовицкий.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день успешно завершены предварительные испытания двух опытных образцов нового семейства бронеавтомобилей «Атлет», созданных по заказу Министерства обороны России. Госиспытания нового бронеавтомобиля намечены на май.

Новое поколение бронированных автомобилей «Атлет» имеет колесную формулу 4х4 и предназначено для перевозки личного состава и военных грузов с обеспечением требуемого уровня защиты. Также машины могут использоваться для буксирования прицепов, монтажа вооружения, военной и специальной техники.

Недавно глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия российского производства. Ранее российские разработчики заявили о планах увеличить скорость гиперзвуковых ракет «Кинжал» и «Циркон» до более чем 10 махов. На данный момент специалисты работают над технологиями, позволяющими увеличить точность наведения ракеты.