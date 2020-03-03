Эксперты оценили, уместно ли дарить букет из колбас на 8 Марта

Москва, 3 марта. Букеты из фруктов или колбас сегодня являются хитом среди подарков, заявили эксперты в преддверии 8 Марта.

Эксперт по этикету Элеонора Басманова подчеркивает в беседе с РИА Новости, что женщине нужно дарить эмоцию и избегать подарков, которые лишат праздничного настроения. В частности, парфюмерные подарочные наборы показывают, что даритель не стал сам думать при выборе презента.

Подарок, по словам эксперта, демонстрирует степень близости с человеком. В частности, даже в банальное поздравление в мессенджерах стоит включить некоторые «личные ноты».

Комментируя такой модный тренд, как букеты из продуктов, Басманова отметила, что они уместны как в деловой, так и в домашней обстановке.

«Потому что такой букет, чаще всего из фруктов, формирует эмоцию, потому что у нас северная страна, мы любимы цветы, фрукты, солнце, море – это нас очень радует, поэтому это один из хитов современных подарков вообще. В том числе и на женский праздник», — заявила она.

Бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева добавила, что в таких букетах не должны быть продукты для готовки. В них стоит включать продукты только одной из кухонь мира, например, итальянские колбасы.

Напомним, международный женский день принесет россиянам длинные выходные и сокращенную рабочую неделю. Отдыхать в связи с 8 марта страна будет сразу три дня, передавала «Газета.ру». Выходные начнутся 7 марта, в субботу, и закончатся 9 марта – в понедельник. На него перенесли выходной, поскольку праздник выпадает на воскресенье.

Вторая неделя марта, которая последует за длинными выходными, будет сокращенной – рабочие дни с 10 по 13 число. Следующие длинные выходные будут уже в мае: с 1 по 5 мая в связи с Днем труда, и с 9 по 11 мая — по случаю празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.