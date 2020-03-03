Apple выплатит $500 млн за замедление работы старых iPhone

Нью-Йорк, 3 марта. Компания Apple согласилась выплатить до полумиллиарда долларов владельцам устаревших смартфонов, предъявивших производителю иск за умышленное замедление работы этих устройств.

Как сообщает Reuters, в коллективном иске к Apple утверждается, что старые модели iPhone стали работать намного хуже после очередного обновления программного обеспечения. Истцы полагают, что таким образом создается ложное впечатление о необходимости замены батареи или приобретении новых устройств. Иск объединяет владельцев iPhone 6, 6Plus, iPhone 7 и ряда других моделей, появившихся на рынке несколько лет назад.

Apple отрицает все обвинения в свой адрес и объясняет замедление работы старых смартфонов их физическим износом, изменением температуры, высокой нагрузкой и другими причинами. В компании утверждают, что в очередных обновлениях операционной системы все указанные недостатки были устранены.

Тем не менее компания заявила о готовности выплатить истцам до полумиллиарда долларов компенсации. На каждого из них придется примерно по 25 долларов. Проект мирового соглашения будет рассмотрен в суде округа Сан-Хосе (штат Калифорния).

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Apple предупредила своих инвесторов о вероятном падении прибыли из-за коронавируса. Как ожидается, компания не сможет выполнить свои финансовые обязательства по итогам второго квартала текущего года. Причиной тому послужила вспышка коронавируса нового типа в КНР, что привело к сокращению производства iPhone. Кроме того, в Китае снизился спрос на новые смартфоны из-за закрытия магазинов или сокращения времени их работы.