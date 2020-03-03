Российская военная полиция обеспечит порядок в сирийском Серакибе 

Дамаск, 3 марта. Российская военная полиция вошла в отвоеванный у боевиков город Серакиб в сирийской провинции Идлиб. Переброска к линии фронта современных средств ПВО Сирийской арабской армии (САА) переломила ход боевых действий на этом направлении.

Центр по примирению враждующих сторон сообщил ранее, что 2 марта в 17.00 в Серакиб была введена военная полиция РФ, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 и М5.

Как передают «Известия», город был освобожден от протурецких боевиков в ночь на понедельник после того, как в район перебросили современные зенитные комплексы САА. Они сбили не менее шести турецких беспилотников. Турция вынуждено сократила количество вылетов БПЛА.

Именно использование несколько десятков ударных беспилотников позволило Турции захватить Серакиб 27 февраля.

Чтобы отбить город, сирийское командование сосредоточило на этом направлении лучших бойцов. Без поддержки дронов протурецкие боевики не смогли оказать сопротивления САА в ночном бою.

Ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно обострилась в последнее время. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки против мирного населения. Сирийская арабская армия возобновила военную операцию против боевиков.

При этом Турция препятствует процессу освобождения сирийских земель от боевиков, поддерживая радикалов, и способствует еще большей эскалации обстановки. Действия Анкары идут вразрез с нормами международного права.