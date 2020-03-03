В Петербурге арестован украинец с поддельным удостоверением майора ФСБ

Санкт-Петербург, 3 марта. В Санкт-Петербурге избрали меру пресечения задержанному украинцу с удостоверением сотрудника ФСБ. Лжемайор будет находится в СИЗО до 27 марта, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что 28 февраля в Северной столице ДПС остановила автомобиль BMW X5 с госзнаками, которые с 2006 года числятся в архиве. За рулем оказался 32-летний гражданин Украины с истекшим разрешением на проживание в России. Мужчина был в форме с погонами сотрудника ФСБ, Помимо этого, он предъявил служебное удостоверение ФСБ на чужое имя со своим вклеенным фото. На чужое имя оказался зарегистрирован и изъятый у украинца травматический пистолет.

Лжесотрудник ФСБ будет находиться под стражей до конца месяца. Он просил отправить его под домашний арест или выпустить под подписку о невыезде. Однако суд отказал украинцу. Отмечается, что мужчина нигде не работает, а на родине он находится в розыске за мошенничество.

Ранее сообщалось, что на Кубани выявили преступную группу из полицейских, занимавшейся поборами на трассе «Кавказ». Задержаны шесть действующих и один бывший сотрудник правоохранительных органов.