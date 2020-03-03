В Госдуме раскритиковали предложение ввести налог на собак

Москва, 3 марта. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскритиковал инициативу введения налога для владельцев собак.

Ранее мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила ввести налог для хозяев собак. По ее мнению, это помогло бы обеспечить поступление средств на строительство и содержание приютов для бездомных животных.

«Во многих странах животные подлежат налогообложению, что позволило бы содержать приюты. Кроме того, владельцы животных оплачивают страховку на предмет ответственности перед третьими лицами, а также проходят обучение», — заявила она.

Как пишут «Известия», Бурматов назвал это предложение «провокацией».

«Я бы предложил брать налог с якутских чиновников, предложивших такой налог. Такого никогда не будет в России, это даже не обсуждают», — сказал парламентарий.

Бурматов пояснил, что хозяева питомцев начнут выбрасывать животных на улицу, если им придется за них платить.

«Бабушка прикинет, что за ее 15 кошек начнут брать налог, и выкинет этих кошек даже до его введения», — отметил он.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Веры Ганзи, решение о введении такого налога должны принимать сами граждане.

«Это должно быть решение граждан данной территории в виде общественного обсуждения и так далее. Людей здравомыслящих достаточно, которые понимают, что денег в бюджете муниципалитета просто нет», — цитирует ее RT.

Она добавила, что финансировать содержание бездомных собак и кошек можно не в виде налога, а с помощью инвестиций или налоговых льгот.

Напомним, в январе в России вступил в силу федеральный закон о животных, в котором прописана ответственность государства перед гражданами, но не обозначена ответственность владельцев животных за нарушения в их содержании.