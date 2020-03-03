Нетаньяху назвал итоги выборов в Израиле «огромной победой»

Тель-Авив, 3 марта. Глава партии «Ликуд» и и.о. премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил своих сторонников за поддержку, а также прокомментировал результаты прошедших в этот понедельник парламентских выборов. По его словам, это «огромная победа» для еврейского народа.

«Огромная победа для Израиля», — написал Нетаньяху в Twitter.

Он поблагодарил своих сторонников за поддержку а также отметил, что партия «Ликуд» смогла победить благодаря «вере в собственный путь».

«Мы выиграли благодаря нашей вере в собственный путь и благодаря народу Израиля», — подвел итог Нетаньяху.

Согласно данным первых экзитполов, которые публикуют израильские телеканалы, победа должна достаться партии Нетаньяху «Ликуд». Предположительно, блок из поддерживающих Нетаньяху правых и религиозных партий имеет шансы получить не менее 60 мест в парламенте из 120. С высокой степень вероятности, Нетаньяху сможет сформировать устойчивую коалицию в парламенте. Предварительные итоги подсчета голосов будут опубликованы во вторник утром, а окончательные – через неделю.

Напомним, что 12 декабря парламент Израиля (Кнессет) принял решение о самороспуске и назначил очередные парламентские выборы на начало марта этого года. Избирательная кампания стала уже третьей менее чем за год, так как премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиции Бени Ганц не успели договориться в установленный срок о формировании коалиционного правительства, сообщают «Известия».

Биньямин Нетаньяху занимает пост премьер-министра Израиля с 2009 года. Он является первым премьер-министром Израиля, родившимся после провозглашения независимости.