Кадыров сообщил, что власти Палестины построят в стране мечеть «Чечня»

Грозный, 3 марта. Палестинские власти собираются построить в стране мечеть под названием «Чечня», символизирующую братство между двумя народами, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что 3 марта глава Чечни встретился с советником президента Палестины, верховным судьей страны Махмудом Аль-Хабашем.

«Махмуд Аль-Хабаш сообщил о намерении построить в Палестине мечеть под названием «Чечня», над которой будут развеваться два флага: палестинский и чеченский»​​​, — заявил Кадыров.

Он подчеркнул, что мечеть станет символом единства и братства между народами.

Также Кадыров поблагодарил главу Палестины за награждение своей матери — Аймани Кадыровой орденом «Звезда Иерусалима» за помощь палестинским беженцам в Сирии. Аналогичным орденом в прошлом году был награжден и сам Рамзан Кадыров.

Ранее глава Чечни назвал важными поправки в Конституцию РФ о боге и семье. По его мнению, они имеют важное значение для консолидации общества. Он подчеркнул, что основные удары западных пропагандистов нацелены именно на семейные ценности.