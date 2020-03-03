Сезон клещей в РФ растянется на несколько месяцев из-за аномальной погоды

Москва, 3 марта. Сезон активности клещей в этом году может затянуться на восемь месяцев вместо обычных шести, заявили в центре эпидемиологии Роспотребнадзора. Опасные насекомые начали просыпаться на месяц-полтора раньше привычного срока из-за аномально теплой зимы.

Как сообщают «Известия», в Новосибирске, Магнитогорске и Московской области уже в феврале зафиксированы случаи укусов клещей. По словам специалистов, в норме клещи просыпаются в апреле. Однако аномальная зима внесла свои коррективы.

«Если такие теплые зимы будут повторяться, то и эпидемический сезон клещевых инфекций станет более продолжительным», — заявила ведущий научный сотрудник ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань.

Эксперты также обращают внимание, что зараженность клещей патогенами связана с численностью грызунов (землероек, полевок, бурозубок), которые служат основными разносчиками клещевого энцефалита и других инфекций. А их численность сейчас крайне высокая. Из-за теплой и сухой зимы резко возрастает выживаемость мышей.

Ранее ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина рассказала, что клещи становятся активными при температуре выше минус пяти градусов, передает портал «Подмосковье сегодня». Она не исключила, что нынешней зимой насекомые могут проснуться раньше, и посоветовала соблюдать некоторые меры осторожности — защищать ноги, тщательно проверять себя по возвращении домой, а также после каждой прогулки внимательно осматривать питомцев.

По прогнозам синоптиков, в московском регионе похолоданий уже не предвидится. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что из-за теплой зимы приход весны ожидается ранним.