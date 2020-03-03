Джонсон не исключил широкого распространения коронавируса в Великобритании

Лондон, 3 марта. Вероятность более широкого распространения коронавируса в Великобритании является высокой, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Такое заявление он сделал по случаю публикации стратегии по предотвращению на территории страны эпидемии заболевания, которое унесло жизни уже 3 тысяч человек во всем мире.

«Высока вероятность того, что коронавирус распространится более широко в ближайшие дни и недели, и именно поэтому мы делаем все возможные приготовления, — приводит слова британского премьер-министра его канцелярия.

Согласно заявлению Джонсона, власти Великобритании уже согласовали план действий, детали которого будут представлены в этот вторник. Он отметил, что даже если вирус распространится, правительство сделает все возможное, чтобы ограничить его распространение. Также Джонсон пообещал защитить тех, кто в этом больше всего нуждается.

Глава британского правительства напомнил, что самым эффективным способом предотвратить заражение остается тщательное мытье рук с мылом. По его словам, руки надо мыть «столько времени, сколько необходимо для того, чтобы дважды спеть песенку «С днем рождения», то есть, примерно двадцать секунд. Отмечается, что именно эта рекомендация станет центральным пунктом масштабной информационной кампании, которую запустят на следующей неделе, чтобы объяснить населению Великобритании как защищаться от нового вируса.

Напомним, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 был зафиксирован на территории Великобритании 29 февраля. Всего в стране находятся 20 заболевших.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что причиной возникновения эпидемии стал новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту вирусом заразились около 80 тысяч человек, погибли почти три тысячи человек. При этом случаи заражения новым китайским вирусом зафиксированы в большинстве стран мира.