Вброс фейков о коронавирусе расследуют в Москве

Москва, 3 марта. В столице России началось расследование по факту массового вброса фейков о коронавирусе нового типа.

Накануне специалисты IT-компании Group-IB выявили масштабный информационный вброс. Неизвестные начали распространять ложные голосовые сообщения о якобы массовом распространении нового коронавируса в Москве. По словам гендиректора Group-IB Ильи Сачкова, атака была рассчитана на «самую восприимчивую аудиторию» — подписчиков детских групп, посетителей женских форумов, пользователей коллективных чатов в мессенджерах по детсадам и школам.

Тревожный женский голос сообщал «скрываемую властями» информацию о том, что в российской столице якобы уже инфицированы «20 тысяч человек». Экспертам удалось выяснить, что подобные сообщения распространялись и в других городах страны, причем вбросы начались еще в январе.

Правоохранительным органам удалось выявить источник распространения фейков, а крупнейшие социальные сети активно ограничивают доступ к ложной информации, готовя достоверные материалы по коронавирусу совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день известно об одном заболевшем коронавирусом на территории Москвы — заболевание выявлено у жителя столицы, прибывшего из Италии. Как рассказал мэр города Сергей Собянин, больной находится в инфекционном отделении больницы, а все люди, контактировавшие с ним, помещены на карантин.

За период с 15 февраля в Москве проведено более 12 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию, под наблюдением находятся 5,5 тысячи человек. Как пишет «Газета.ру», в Петербурге подобным образом врачи наблюдают за 811 людьми, у которых может быть выявлен коронавирус.

В декабре прошлого года власти Китая уведомили ВОЗ о вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом. Ученые выяснили, что заболевание возникает из-за коронавируса нового типа, первые случаи заражения которым были зафиксированы в городе Ухань.

На сегодняшний день факты заражения выявлены в 65 странах мира. Официальное количество заболевших превысило 90 тысяч человек, 3086 больных — в основном это пожилые люди с ослабленным иммунитетом — скончались от осложнений, 45 744 пациента признаны выздоровевшими.