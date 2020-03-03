США провели параллели между непризнанием Крыма и прибалтийских республик СССР

Вашингтон, 3 марта. США не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение прибалтийских республик в состав СССР, сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.

«Мы никогда не соглашались с мнением, что прибалтийские государства были частью Советского Союза​​​. Они были завоеваны силой», — говорит Гилмор.

Как отмечает американский дипломат, Вашингтон точно так же будет отстаивать принадлежность Крыма. Он говорит, что необходимо изменить подход к внешней политике Российской Федерации.

«Этого еще не произошло, но однажды произойдет, и США будут придерживаться наших принципов и придерживаться принципов Заключительного акта (Хельсинского соглашения. — Прим. ФАН)», — заявил постоянный представитель США при ОБСЕ.

Напомним, что в период с 1917 по 1940 год Эстония, Латвия и Литва были независимыми государствами. Несмотря на отрицание, США фактически признали вхождение прибалтийских стран в состав СССР в 1940 году, что нашло отражение в решениях Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года.

Ранее «Известия» сообщали, что российское посольство в США на своей странице в Facebook пригласило американских чиновников посетить Крым. В конце февраля госсекретарь США Помпео заявил, что в соответствии с «Крымской декларацией» Вашингтон «никогда не признает притязания РФ на суверенитет над полуостровом».

Напомним, что Крым стал частью России в 2014 году после референдума. Несмотря на то, что подавляющее число крымчан поддержали воссоединение с РФ, Украина и западные страны не признают итогов волеизъявления. Президент России Владимир Путин многократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыть окончательно».