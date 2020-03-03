Пушков назвал очень мудрым решение лишить Украину ядерного оружия

Москва, 3 марта. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал мудрым лишение Украины ядерного оружия.

В своем микроблоге в Twitter российский сенатор выразил мнение, что «было очень мудро в начале 90-ых лишить Украину ядерного оружия».

«Его не должно быть у незрелых несформированных наций с безответственными «элитами». Это подтверждают бесконечные сожаления украинских политиков, что у них нет атомной бомбы, и мечты о ее применении, если бы она была», — написал Пушков.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление заместителя главы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева. Тот ранее выразил сожаление, что Украина не может сбросить на Россию атомную бомбу. По его мнению, Москва якобы намерена противодействовать вещанию украинского телеканала «Дом» в Донбассе и вести «радиоэлектронную борьбу». Украинский парламентарий заверил, что Киев будет этому противодействовать.

Позднее политтехнолог Владимир Петров в эфире украинского телеканала заявил, что заявление Потураева стоит воспринимать с юмором, передавали «Известия». По его словам, Потураев — обезьяна с гранатой, но скандальные заявления он делает, чтобы «уравновесить политическую силу» на Украине.

Член комитета Совфеда РФ по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков в беседе с Федеральным агентством новостей отметил, что Потураев достаточно недолго занимает кресло депутата Верховной рады, однако уже успел отличиться целым рядом «русофобских и русоненавистнических заявлений». При этом он подчеркнул, что личности вроде Потураева «являются символами всех тех проблем, всех тех неудач, которые испытывает украинское государство с момента обретения независимости».