Пенс пообещал появление новых препаратов для лечения коронавируса уже этим летом

Вашингтон, 3 марта. Новые лекарственные препараты для оказания помощи заразившимся коронавирусом появятся в распоряжении Соединенных Штатов летом или даже уже весной. С таким заявлением выступил вице-президент США Майк Пенс во время брифинга для журналистов в Белом доме.

«Вакцина может не быть доступна до конца этого года или начала следующего. Однако лекарства, которые позволят улучшить состояние людей, которые были заражены коронавирусом, могут стать доступны буквально этим летом или в начале осени», — сказал он.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в конце 2019 года в китайском городе Ухань. В КНР заразились уже более 80 тысяч человек, а число жертв коронавируса в Китае составляет несколько тысяч. Кроме того, эпидемия началась в Иране, Италии и Южной Корее.

Ранее первый случай коронавируса был выявлен в Белоруссии, передает НСН. Зараженный — студент из Ирана, прибывший в страну самолетом из Баку. Его и всех контактировавших с ним лиц поместили в закрытые боксы в инфекционной больнице.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением, в котором не исключил возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса. Как заявил глава США, в стране могут быть введены дополнительные меры по защите населения США от нового вируса. Одним из вариантов является введение дополнительных ограничений на въезд из некоторых государств.