В Хабаровске пламя охватило здание автосервиса

Хабаровск, 3 марта. Крупный пожар в автосервисе в Хабаровске ликвидирован на 750 квадратных метрах, сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщение о возгорании поступило 2 марта около 22.10 по местному времени. Очаг возгорания находился в одноэтажном здании с деревянной крышей. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 750 кв. м. Жертв и пострадавших нет. Для ликвидации пожара были привлечены 34 человека личного состава и 11 единиц спецтехники.

«В 01.00 по московскому времени — ликвидация пожара на площади 750 кв. м.», — сообщает МЧС.

Причины возгорания будут установлены во время проверки сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС РФ.

Ранее в Подмосковье на 49-м километре Киевского шоссе в деревне Софьино загорелась овощебаза. Для ликвидации огня были привлечены 72 человека и 21 единица техники.