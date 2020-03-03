В соцсетях подсчитали, сколько Диденко «заработала» из-за гибели мужа

Москва, 3 марта. В соцсетях подсчитали, сколько заработала блогер Екатерина Диденко за участие в эфире ток-шоу на федеральном ТВ. По оценкам инсайдеров, девушка, потерявшая на днях мужа, получила за эфир не менее 1,4 млн рублей.

После трагедии в одном из банных комплексов столицы, когда из-за бассейна с сухим льдом погибли три человека, Диденко выступила на российском ТВ. Изначально ее ждали в передачи Андрея Малахова, однако девушка появилась в шоу «Пусть говорят».

В эфире программы блогер рассказала, что была не в курсе сюрприза с сухим льдом. По ее словам, когда она увидела посиневшее лицо прыгнувшего в бассейн друга, подумала, что все это часть розыгрыша. Диденко была очень эмоциональной, вспоминала события со слезами.

В соцсетях же пытаются выяснить, сколько Диденко заработала за эфир, передает «Царьград».

«Веселая вдова Диденко пришла на «Пусть говорят». Наш эксперт заявил, что Екатерине заплатили за эфир 645 тысяч рублей по предоплате», — заявил автор Telegram-канала «Не вырубить».

Позднее информацию обновили, заявив, что «вдова наплакала на 1.4 млн рублей».

Напомним, 28 февраля «аптечный Ревизорро» Диденко устроила праздник по случаю своего дня рождения. Ее муж Валентин высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, после чего туда прыгнули несколько человек. Над поверхностью воды скопился углекислый газ, в котором задохнулись три человека, в числе которых — супруг виновницы торжества.

После случившегося число подписчиков блогера выросло почти в 1,5 раза. За двое суток за ее аккаунтом начали следить более 400 тысяч новых пользователей.

Позднее в Сеть попали скриншоты и голосовые записи общения Валентина Диденко с менеджером компании, в которой он покупал сухой лед. На них указывается, что представитель фирмы предупредил покупателя об опасности продукции, передавала «Газета.ру».