НРА подсчитало эффект от пенсионной реформы

Москва, 3 марта. По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), эффект от пенсионной реформы в РФ составил 21,5 млрд рублей.

Как пишут «Известия», российский бюджет получил ощутимый эффект от пенсионной реформы ранее, чем планировалось. За девять месяцев прошлого года количество получателей страховой пенсии по старости в России сократилось на 401,3 тысячи человек. В НРА подсчитали, что на выплатах до конца 2020 года может быть сэкономлено примерно 50 млрд рублей. Ранее прогнозировалось, что эффект от реформы в текущем году составит около девяти миллиардов.

Пресс-служба Счетной палаты сообщает, что сэкономленные средства могут быть перераспределены в том числе на индексацию пенсий людям, находящимся на заслуженном отдыхе.

Специалисты утверждают, что основные дивиденды от пенсионной реформы в России еще впереди, а превышение прогнозного уровня экономии в нынешнем году можно объяснить несколькими причинами.

«Оценки строятся на демографическом прогнозе по минимальным показателями и подвергаются корректировке. Корректнее рассматривать данные за год — пенсионный возраст двигается на полгода, люди просто могли принять решение доработать, чтобы получить годовые премии», — считает старший научный сотрудник Научно-исследовательского финансового института Татьяна Омельчук.

Она подчеркнула, что наиболее ощутимый эффект от реформы наступит в конце 2024 года, когда количество людей, не вышедших на пенсию после повышения пенсионного возраста, составит как минимум три миллиона.

Напомним, пенсионная реформа стартовала в России с января 2019 года. По новым правилам, возраст выхода на пенсию в стране будет повышаться постепенно. В 2020 году таким правом смогут воспользоваться женщины и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1964 и 1959 годов соответственно.