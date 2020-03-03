Комиссия утвердила замену российского экипажа МКС на дублеров

Москва, 3 марта. Межведомственная комиссия утвердила замену российской части основного экипажа очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) на дублеров.

«Решение Межведомственной комиссии о смене российской части основного экипажа подписано», — цитирует ТАСС слова источника в ракетно-космической отрасли.

Согласно документу, подписанному в минувшую пятницу, вместо космонавтов Николая Тихонова и Андрея Бабкина на МКС отправятся Николай Иванишин и Иван Вагнер. Вместе с ними на пилотируемом корабле «Союз МС-16» в составе 63-й экспедиции на орбиту полетит американский астронавт Крис Кэссиди.

Ранее стало известно, что Тихонова и Бабкина могут заменить на дублеров по медицинским показаниям. Как отметили в Роскосмосе, «временно не готовым» был признан один из них. В Центре подготовки космонавтов подтвердили, что новый состав экспедиции признан годным к полету.

В данный момент на борту МКС работают три члена экипажа — американцы Джессика Меир и Эндрю Морган, а также российский космонавт Олег Скрипочка.

Как пишет «Газета.ру», старт пилотирумого корабля «Союз МС-16» к МКС намечен на 9 апреля.