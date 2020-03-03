Эрдоган потребовал от Меркель справедливого распределения ответственности за беженцев

Анкара, 3 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В нем он потребовал соблюдать международные обязательства, а также использовать справедливый подход к распределению ответственности за проблему беженцев. Об этом сообщает пресс-служба администрации турецкого президента.

«Наш президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель​​​. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблема беженцев. Президент отметил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев», — говорится в сообщении администрации Эрдогана.

Ранее власти Турции заявили, что на фоне обострения обстановки в сирийском Идлибе они больше не могут сдерживать поток мигрантов и беженцев, после чего открыли свои границы с ЕС. Это привело к тому, что в Грецию устремились тысячи мигрантов. Как сообщается, за последние три дня полиция и погранслужба Греции пресекли свыше 20 тысяч попыток незаконного пересечения границы. Сейчас в проблемный район стянуты подразделения греческой армии. Известно, что в первые сутки были арестованы 66 нелегальных мигрантов, за вторые – 73 нелегала.

Отметим, что причиной роста напряженности в сирийском Идлибе являются действия турецких войск, а также провокации подконтрольных им боевиков. Член Совета Федерации Владимир Джабаров обвинил Анкару в неисполнении сочинских соглашений. Страна должна была размежевать сирийскую оппозицию и боевиков, развести враждующие силы, а также обеспечить демилитаризованный пояс внутри зоны безопасности. Вместо этого Турция перебрасывает в Сирию войска и вооружает боевиков.