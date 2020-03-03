Депутат Рады заявил, что премьер-министр Украины написал заявление об отставке

Киев, 3 марта. Украинский премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

Гончарук ранее опроверг сообщения о том, что якобы написал заявление об отставке, однако отметил, что не исключает консультаций между президентом и Верховной радой по этому поводу. Затем состоялось заседание малой фракции «Слуги народа», в котором приняло участие как руководство партии, так и главы комитетов.

«Гончарук уже написал заявление об отставке и сказал своей команде, что он уходит. Так что это будет обсуждаться на фракции утром в Верховной раде… После общения с президентом он подготовил заявление и готов принять соответствующее политическое решение», — заявил Дубинский, выступая в эфире телеканала «112 Украина».

Он заявил, что уже в этот вторник на заседании фракции «Слуги народа» с участием всех депутатов партии, вероятно, будет обсуждаться отставка премьера.

В соответствии с украинским законодательством, заявление об отставке премьер-министра должно быть рассмотрено Верховной радой. Оно будет удовлетворено, если за него проголосуют 226 депутатов. В то же время, отставка премьера означает отставку всего правительства, которые будет исполнять обязанности до формирования нового кабинета министров.

Среди возможных последователей Гончарука в окружении Зеленского называют Дениса Шмыгаля, недавно занявшего в кабмине пост вице-премьера.

Отмечается, что в подтверждение намерений президента провести кадровые перестановки в правительстве издание из несвязанных источников получило копию документа, который Зеленский направил спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову. В нем глава государства потребовал созвать внеочередное заседание Рады 4 марта.