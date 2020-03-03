Пентагон признал отставание от России и Китая в разработке гиперзвукового оружия

Вашингтон, 3 марта. Россия и Китай опередили США в разработке гиперзвукового оружия, и Вашингтон сейчас сосредоточен на разработке гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, заявил руководитель исследовательских и инженерных программ Пентагона Марк Льюис и его зам по гиперзвуковым системам Майкл Уайт.

«Раньше мы были лидерами в гиперзвуковых технологиях, но мы приняли решение не переходить к их применению в системах вооружений. Русские и китайцы такое решение приняли еще несколько лет назад <…> Мы не можем смириться с существованием такой ситуации», — заявил Уайт.

Льюис добавил, что Москва начала работать над гиперзвуковыми технологиями одновременно с Вашингтоном, используя свой опыт и «разработки, относящиеся к периоду холодной войны». КНР приступила к разработкам позднее, но потратила на это огромные средства.

Представитель Пентагона отметил, что в настоящее время США делают основной упор на разработку гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования, поскольку эта ракета пригодна для размещения на различных носителях.

Отметим, в конце февраля глава Пентагона Марк Эспер заявил, что дорогостоящая модернизация ядерных сил нужна Вашингтону, так как и Россия, и Китай развивают собственные стратегические вооружения, передавал RT. По его словам, на данный момент все три компонента ядерной триады США нуждаются в обновлении. Таким образом он поддержал заложенные Дональдом Трампом в проект бюджета на 2021 год траты на обновление американского ядерного арсенала.

В тексте бюджета Белого дома на 2021 финансовый год Китай и Россия названы главными угрозами для страны. Суммарно запрашиваемый военный бюджет на 2021 год составляет более 700 млрд долларов, сообщала «Газета.ру».

В понедельник президент РФ Владимир Путин заявил, что российское гиперзвуковое оружие позволяет обеспечивать стабильность в мире.

По его словам, в свое время США создали собственную систему противоракетной обороны, чтобы нарушить мировой стратегический баланс. Россия же, создав современные гиперзвуковые комплексы, сохраняет стратегическую стабильность и стратегический баланс. Путин подчеркнул, что это важно не только для России, но и для всей международной безопасности.