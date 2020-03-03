В США могут ввести чрезвычайное положение из-за коронавируса

Вашингтон, 3 марта. Президент США Дональд Трамп не исключил возможность введения режима чрезвычайного положения в стране из-за коронавируса.

По словам главы Белого дома, администрация США рассматривает варианты введения дополнительных мер по недопущению распространения коронавируса нового типа на территории Соединенных Штатов. В частности, могут быт введены новые ограничения на въезд из некоторых стран.

«Это касается определенных стран, где наблюдается более резкий рост заражения», — заявил Трамп.

Американский президент не исключил также возможность введения в будущем общенационального режима чрезвычайного положения, но подчеркнул, что сейчас в этом нет необходимости.

О вспышке пневмонии, вызванной неизвестным ранее вирусом, власти Китая уведомили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в декабре прошлого года. Ученым удалось выяснить, что болезнь вызывает коронавирус нового типа, а эпицентр эпидемии находится в китайском городе Ухань провинции Хубэй. Позже ВОЗ придала случившемуся статус чрезвычайной ситуации международного масштаба.

На сегодняшний новый коронавирус выявлен на территории 65 государств. В мире зафиксировано около 90 тысяч случаев заражения инфекцией. От осложнений скончались 3086 человек, 45 744 пациента признаны выздоровевшими.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что европейский Центробанк готов принять меры против влияния коронавируса на экономику.