Задержанные саратовские подростки отрицают подготовку стрельбы в школе

Саратов, 3 марта. Саратовские школьники, задержанные по подозрению в подготовке массового убийства в школе, отрицают подготовку к преступлению, сообщает уполномоченная по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.

Напомним, ранее ФСБ сообщила о пресечении подготовки нападения на саратовскую школу. Были задержаны двое подростков, состоявших в сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств. Школьников задержали на территории заброшенного бомбоубежища, где они хранили охотничий обрез. Один из задержанных подростков на видео рассказал, что они собирались убить «около 40 человек» из мести. Следователи отмечают, что мальчикам 14 и 15 лет. Уполномоченная по правам ребенка Татьяна Загородняя посетила задержанных школьников в СИЗО.

«То, что они сказали на камеру, сами не знают, как так сказали. Но сейчас говорят, что никого убивать не собирались», — пишет Загородняя у себя в Facebook.

По ее словам, дети должны попасть в руки хороших психологов и педагогов.

«Необходимо просто искоренить в школах буллинг в любых проявлениях, школьные конфликты свести к минимуму», — подчеркивает уполномоченная по правам ребенка в регионе.

Загородняя отметила, что не бывает плохих детей, а есть «взрослые, которым все равно на детей». По ее словам, родители задержанных подростков обращались за помощью к школьному психологу и руководству учебного заведения, пытаясь решить сложности во взаимоотношениях детей с одноклассниками, однако не получили поддержки. Уполномоченная заявила, что мальчики подвергались травле со стороны сверстников.

«Газета.ру» сообщает, что подростки будут находиться под стражей до 25 апреля.