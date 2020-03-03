На Украине пограничник покончил жизнь самоубийством

Мукачево, 3 марта. В Закарпатской области Украины 20-летний пограничник покончил жизнь самоубийством во время несения службы, сообщает пресс-секретарь Национальной полиции региона Анна Дан.

Инцидент произошел 1 марта. Правоохранительные органы в качестве основной версии рассматривает самоубийство военнослужащего.

«Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда на протяжении последнего месяца на усилении», — сообщает Анна Дан.

Ранее в украинском Житомире в общежитии воинской части военнослужащий-контрактник покончил жизнь самоубийством. В телефоне военного была обнаружена предсмертная записка.