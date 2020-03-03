Сирия, 3 марта. ВВС Сирии атаковали конвой турецкой армии в Идлибе. На севере Алеппо «Демократические силы Сирии» открыли огонь из минометов по поселку. В Хасаке подорвались на мине пять протурецких боевиков. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли удар по колонне подкрепления турецкой армии, которая направлялась в зоны контроля террористов в Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлиб перебросили подкрепления, в том числе спецназа.

Армия Турции и союзные силы: направили в Хаму конвой подкрепления и боевой техники, в Хасаке потеряли при взрыве автомобиля пять человек.

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: в Идлибе с поддержкой БПЛА Турции атаковала позиции сирийской армии и заняла поселок у подножья горы Шахшабу.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Хасаке потеряли двух боевиков при взрыве на заправочной станции, подозреваются в установке мины в окрестностях Рас-аль-Айна, в Алеппо обстреляли из миномета мирный поселок.

Провинция Алеппо

Как передает источник в сети Twitter (@ 81rana_alasad), турецкий БПЛА ударил по системам ПВО сирийской армии и радиолокационной установке на западе Алеппо. Вместе с тем, боевики «Сирийской национальной армии» нанесли удары из нескольких ракетных установок по жилым домам квартала аз-Захра в западной окрестности города Алеппо. Сообщений о раненных и убитых среди жителей не поступало. Подразделения правительственных сил открыли ответный огонь по позициям группировки.

На севере провинции боевики «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляли поселение Джабрин, о чем сообщает новостной портал Aleppo AMC. В результате минометного обстрела погибли два местных жителя. Снаряд попал в жилой дом.

Провинция Идлиб

Как передает агентство Step News, боевики «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» под прикрытием беспилотников турецкой армии предприняли попытку контрнаступления на позиции сирийской армии и сумели вернуться на свои прежние позиции в окрестностях поселка Кафр-Мус у подножья горы Шахшабу.

Пользователь Twitter (ynms79797979 ) сообщает, что подкрепления САА, в том числе бойцов 25-ой дивизии специального назначения, прибывают в Идлибскую зону деэскалации. Источник также передал, что ВВС Сирии совершили боевой вылет на юг провинции и нанесли авиаудар по турецкой автоколонне у города Сармин. По неподтвержденным данным, среди турецких военнослужащих, которые сопровождали колонну военной техники, есть раненные и убитые.

Другой конвой турецкой армии пересек границу в пункте «Баб аль-Хава» на северо-западе страны. Согласно данным портала Al Masdar, в составе конвоя были как бронированные автомобили, так и танки и бульдозеры для возведения укреплений. Техника была направлена в район гор аз-Завия на север Хамы, где боевики поддерживаемой Анкарой оппозиции пытаются не дать сирийской армии продвинуться дальше долины Аль-Габ.

Провинция Хасака

К северу от города Камышлы два боевика «Демократических сил Сирии» (SDF) погибли при детонации самодельной бомбы, установленной возле заправочной станции Ас-Салам. Как передает портал Alk Habour, на месте взрыва начался пожар, в район прибыла пожарная служба. Силы внутренней безопасности SDF «Асайиш» оцепили станцию.

Источник в сети Twitter (@ APAPAP) передал, что на перекрестке Шалах в городе Рас-аль-Айн были ранены пять протурецких боевиков, когда их автомобиль наехал на мину. противопехотная мина была установленная неизвестными на дороге на пути следования патрульного автомобиля. Как передает источник, все пятеро в тяжелом состоянии были направлены в турецкий госпиталь. В установке бомбы подозревают боевиков «Демократических сил Сирии», которые не прекращают вылазки в зоны контроля армии Турции с целью проведения диверсий.

Ирак

В провинции Киркук на севере Ирака силы федеральной полиции провели рейд по зачистке территорий от «спящих ячеек» «Исламского государства»1, которые по-прежнему представляют угрозу для мирных жителей провинции. Как сообщает источник в сети Twitter (iraq_protectors), в ходе рейда были найдены полиэтиленовые бочки, которые были закопаны в песке. Полицейские обнаружили в них запас взрывчатых веществ для изготовления самодельных бомб и кустарных снарядов. Запас химикатов, вероятно, принадлежал террористам ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.