Идлиб, 3 марта. Военнослужащий Вооруженных сил Турции погиб в сирийской провинции Идлиб, сообщает Минобороны Турции.

По данным оборонного ведомства, «в ходе операции против сирийских правительственных сил в Идлибе в результате артиллерийского обстрела с противоположной стороны погиб один военный, и еще один получил ранения».

Ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно обострилась в последнее время. Действующие в регионе террористы увеличили свою активность и участили атаки против мирного населения. Сирийская арабская армия возобновила военную операцию против боевиков.

При этом Турция препятствует процессу освобождения сирийских земель от боевиков, поддерживая радикалов, и способствует еще большей эскалации обстановки. Действия Анкары идут вразрез с нормами международного права.

На прошлой неделе боевики в сирийской провинции Идлиб развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственной армии САР, вынудив ее открыть ответный огонь. В результате обстрела погибли 33 турецких военнослужащих, которые оказались в наступающих рядах террористов. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что Турция прислала координаты местонахождения своих сил в Идлибе, однако они оказались недостоверными. Согласно полученным координатам, в зоне обстрела турецких военных не должно было быть.