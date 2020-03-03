Тимошенко призвала Киев сменить политический курс страны

Киев, 3 марта. Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала изменить политический курс Украины, а не заниматься формальными перестановками в составе правительства.

«Перестановка фамилий, столов, стульев в исполнительной службе ни к чему не приведет, если президент определил курс на продажу земли, на продажу стратегической собственности, на уничтожение отечественной науки, экономики и среднего класса в стране», — заявила Тимошенко.

Она отметила, что нынешний политический курс Киева необходимо менять, иначе Украина все с большей скоростью будет «лететь в пропасть».

Бывший премьер-министр раскритиковала правительство страны за невыполнение госбюджетного плана. По ее словам, на Украине наступил «полный коллапс». Как отмечает Тимошенко, за январь и февраль бюджет не выполнен более чем на 22%. Она подчеркнула, что за все годы независимости такого еще не было.

«Если мы еще один-два месяца будем наблюдать такое выполнение бюджета, то считайте, что у нас экономики не существует», — резюмировала лидер фракции «Батькивщина».

Также RT сообщает, что заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что в правительстве Украины необходимы изменения.

Ранее Юлия Тимошенко раскритиковала правительство Украины из-за падения производства в стране. Она отметила, что после прихода к власти Зеленского, производство сократилось более чем на 20%. Она предположила, что за этим может стоять Национальный банк Украины, который еще со времен президентства Порошенко находится под внешним управлением.