Эрдоган отказался от 1 млрд евро от Евросоюза для беженцев

Анкара, 3 марта. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что считает недостаточным дополнительный миллиард евро, выделенный Евросоюзом его стране на помощь беженцам, и отказывается от этих денег.

После обострения обстановки в сирийской провинции Идлиб Турция заявила, что больше не будет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, после чего открыла свою границу с Европой. Так, за три дня пограничники соседней с Турцией Греции пресекли около 20 тысяч попыток нарушения границы. За первые сутки были арестованы 66 мигрантов, пробравшихся на греческую территорию, за вторые еще 73.

Эрдоган после встречи с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым заявил журналистам, что ожидания Анкары «справедливого распределения ответственности, к сожалению, остались без ответа». По его словам, Евросоюз не выполнил все требования соглашения от 18 марта 2016 года.

«Они говорят, что направят еще миллиард евро. Кого вы пытаетесь обмануть? Мы больше не хотим этих денег. Турция потратила на прием беженцев уже 40 миллиардов долларов и сама найдет эти деньги», — заявил президент Турции.

Эрдоган также сообщил, что 2 марта греческие пограничники убили двух мигрантов и тяжело ранили еще одного при попытке пересечь турецко-греческую границу.

Отметим, ранее, комментируя заявление Эрдогана об открытии границ для беженцев, политический аналитик интернет–издания Politrussia Роман Романов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, что турецкий лидер «целенаправленно собирает беженцев и организованно везет их на автобусах, выстраивая целые колонны, на границу с Евросоюзом». И для главы Турции это — действенный инструмент давления на ЕС.

По его мнении, тактика миграционного давления на Европу может дать свои плоды, так как Евросоюз придерживается принципа, согласно которому любого беженца необходимо принять, разместить и провести его социализацию, поэтому некоторые страны ЕС даже не пытаются закрывать свои границы.

Ранее Турция сообщила, что ее военные попали под обстрел в Идлибе. По последним данным, погибли 33 военных, около трех десятков — получили ранения различной степени тяжести. В ответ турецкая армия нанесла удары по позициям Сирийской арабской армии (САА).

Дамаск принял решение закрыть небо над Идлибом в воскресенье. Теперь любые самолеты, которые нарушили воздушное пространство, будут восприниматься как враждебные и сбиваться.