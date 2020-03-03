ЛНА перехватили переговоры, подтверждающие ликвидацию 35 турецких наемников из Сирии

Тобрук, 3 марта. Силы радиоэлектронной разведки Ливийской национальной армии (ЛНА) сумели перехватить переговоры террористических группировок из Сирии, которые используются Эрдоганом для ведения боевых действий против ЛНА. Об этом сообщает официальный спикер ЛНА Ахмад Мисмари на своей странице в Facebook.

На опубликованной им записи слышно, как один из террористов подтверждает сообщения о ликвидации 35 наемников из Сирии, входящих в группировку «Султан Мурад» на направлении Салах ад-Дин в Триполи.

В январе 2020 года в Триполи и окрестностях впервые за многие месяцы установилось перемирие благодаря инициативе Москвы. Кроме того, в российской столице состоялись межливийские переговоры, которые многие эксперты назвали важнейшим этапом на пути урегулирования кризиса в Ливии. Подразделения ЛНА продолжают соблюдать положения этого перемирия, в отличие от протурецких террористов, которые сознательно устраивают регулярные провокации против сил ЛНА.

«Наши войска всегда готовы выполнять любые боевые задачи, чтобы сдерживать и отражать любые нарушения террористических группировок, включая сегодняшнюю операцию в Салах ад-Дин», — заявил Мисмари.

Напомним, что Анкара систематически нарушает оружейное эмбарго и поставляет в Ливию не только оружие и технику, но и сирийских боевиков для поддержки так называемого Правительства национального согласия (ПНС).