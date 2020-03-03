سوريا 2 مارس: عودة الجيش العربي السوري إلى سراقب ، أردوغان وبوتين سيناقشان إدلب

سوريا ، 2 مارس. استعادت وحدات من الجيش الحكومي السوري السيطرة على مدينة سراقب. سيأتي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا يوم 5 مارس.

استعاد الجيش السوري سراقب من الإرهابيين

استعادت وحدات من الجيش الحكومي السوري السيطرة على مدينة سراقب ، التي تقع في شرق محافظة إدلب.

تمكن الجيش العربي السوري من استعادة المدينة من إرهابيي جماعة هيئة تحرير الشام ، التي تتحالف مع منظمة جبهة النصرة المتطرفة المحظورة في الاتحاد الروسي. احتل الجيش الحكومي السوري المدينة في أوائل فبراير ، لكنه تراجع بعد ذلك لإعادة تجميع صفوفه.

سراقب هي نقطة مهمة استراتيجيا على خريطة إدلب. السيطرة على المدينة تسمح للسوريين بقطع طرق الإمداد للمسلحين.

نذكر أنه في إدلب توجد منطقة خالية من تصعيد الإرهابيين. في يناير ، تفاقم الوضع هنا عندما هاجم المسلحون المدنيين. أطلق القيش العربي السوري عملية لمكافحة الإرهاب في المنطقة. في الوقت نفسه ، دعمت تركيا المتطرفين. نقلت أنقرة المعدات إلى مواقع المسلحين. بالإضافة إلى ذلك ، شنت القوات التركية ضربات مدفعية ضد مواقع الجيش السوري في سراقب. وفي 1 مارس ، دمرت قوات الجيش العربي السوري طائرة تركية بدون طيار بالقرب من مدينة ذات الأهمية الاستراتيجية.

سوريا تغلق المجال الجوي

ولا يمكن للاتحاد الروسي أن يضمن سلامة رحلات القوات الجوية التركية فوق الجمهورية العربية السورية بعد قرار دمشق بإغلاق المجال الجوي فوق إقليم إدليب. وأدلى بهذا البيان رئيس مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة ، أوليغ جورافليف.

ووفقا له ، فقد اضطرت السلطات السورية إلى اتخاذ هذا القرار على خلفية تفاقم حاد في الوضع في إدلب. نذكر أن دمشق قررت إغلاق السماء فوق إدلب يوم الأحد. الآن ، سيتم اعتبار أي طائرة تنتهك المجال الجوي معادية وهدف.

خلال اليوم الماضي ، نفذت القوات المسلحة التركية هجمات على الجيش العربي السوري في إدلب وضواحيها. ذكرت دمشق أن أنقرة "تنقذ حرفياً الإرهابيين من هجمات الجيش السوري".

"هذا يؤكد عدم امتثال تركيا لجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق ، بما في ذلك سوتشي" ، ويؤكد البيان.

لذا ، أصبح معروفا أنه في إقليم إدليب ، أسقطت القوات العسكرية التركية طائرتين سوريتين. وتمكن الطيارون من الخروج.

السيناتور كلينتسيفيتش حذر تركيا من حرب كبيرة في سوريا

تحتاج تركيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والخروج من المأزق الذي دخلت فيه ، وإلا يمكن أن تحدث حرب كبيرة. وقد ذكر ذلك في تعليق موجه إلى وكالة الأنباء الفدرالية من عضو مجلس الاتحاد ، السيناتور فرانس كلينتسيفيتش.

كما لاحظ السيناتور ، فإن المجالات الجوية المغلقة هي الطريقة الوحيدة للسيطرة على الوضع اليوم. الجيش السوري اتخذ القرار الصحيح

و صرح السيناتور " عندما يحدث حظر ، فإنه ينطبق على الجميع - لا أحد يطير. من المثير للاهتمام كيف سيكون رد فعل ليس فقط الأتراك ، ولكن أيضًا الأمريكيين على هذا. مع غرورهم المتضخم ، قد يحدث نوع من الاضطراب. بالحديث عن السماء المغلقة ، القوات المسلحة السورية اليوم ، سواء كانو يحبون ذلك أم لا ، لديهم نظام دفاع جوي خاص بهم. حتى وان كان مستندا على الوسائل السوفيتية القديمة ، لكنه موثوق به تماما ويمكن أن يصيب أي هدف في أي ارتفاع. لذلك ، لا أريد المزاح عن هذا الأمر."

وأشار السيناتور إلى أن تركيا تحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات والتحدث عن كيفية الخروج من هذا الوضع. وقد دفعت أنقرة نفسها إلى طريق مسدود خطير بأفعالها غير المدروسة ، السيناتور على يقين من ذلك.

"وينبغي أن تكون تركيا أول من يفكر في كيفية الخروج من هذا المأزق. وإلا ستكون هناك حرب كبيرة مع خسائر بشرية هائلة وعدد كبير من اللاجئين. ونرى أيضا أن تركيا تبتز أوروبا معهم اليوم. هذا موقف صعب والحوار وحده هو الذي يمكنه أن يقطع هذه العقدة المستعصية ، " اختتم فرانز كلينتسيفيتش.

سيأتي أردوغان إلى روسيا للقاء بوتين في 5 مارس

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا في 5 مارس. وقد أبلغ عن ذلك في إدارته.

وقال البيان "رئيسنا يعتزم زيارة روسيا في زيارة ليوم واحد في الخامس من مارس."

"أكد السكرتير الصحفي لرئيس الاتحاد الروسي ديمتري بيسكوف زيارة الزعيم التركي رجب طيب أردوغان لموسكو ، مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية" نقل مراسل وكالة الأنباء الفيدرالية.

"إن أردوغان سيصل بالفعل إلى موسكو في 5 مارس ، حيث من المقرر أن يعقد محادثات مع رئيسنا. وقال إن هذا الاتصال مخطط له.

القضية الرئيسية على جدول الأعمال هي تطبيع الوضع في محافظة إدلب السورية. أثار بوتين وأردوغان هذا الموضوع بالفعل خلال محادثة هاتفية في 28 فبراير. ثم تحدث الزعيمان مؤيدين لاتخاذ تدابير إضافية لتطبيع الوضع في منطقة الجمهورية العربية السورية وناقشا إمكانية عقد اجتماع في المستقبل القريب.