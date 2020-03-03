Террористы ведут артобстрел Триполи с территории аэропорта «Митига»

Триполи, 3 марта. С территории аэропорта «Митига» в Ливии ведется артобстрел по южным кварталам Триполи.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, с территории аэропорта «Митига», превращенного турками в военную базу, ведется массированный артиллерийский обстрел по южным кварталам столицы Ливии.

Напомним, в Ливии официально до сих пор действует режим прекращения огня. Однако последний отчет так называемого Правительства национального согласия «ПНС» Ливии о наступлении окончательно уничтожил видимость соблюдения перемирия. С момента вмешательства в ливийский кризис Турции число провокаций со стороны премьер-министра Файеза Сарраджа возросло.

Анкара продолжает переправлять наемников из сирийского Идлиба и Турции в качестве живой силы для пополнения рядов незаконных вооруженных формирований ПНС. 1 марта в аэропорт ливийской столицы — Триполи — прибыл очередной авиалайнер с террористами на борту.

Напомним, на территории столичного ливийского аэропорта располагается здание частной тюрьмы «Митига», где более девяти месяцев незаконно удерживаются двое российских граждан, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Социологи были похищены еще в мае 2019 года боевиками группировки RADA полевого командира Абд аль-Рауфа Карры, подчиняющимися «МВД» ПНС. Известно, что большая часть бандитов, «охраняющих» эту тюрьму, были завербованы «Аль-Каидой»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) в Судане.

1 Организация запрещена на территории РФ.