Канделаки оценила шансы Little Big одержать победу на Евровидении

Москва, 2 марта. Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала решение отправить от России на «Евровидение-2020» группу Little Big. В своем Telegram-канале она назвала это «ударом под дых».

«Little Big на «Евровидении» — это, конечно, удар под дых. Во-первых, мало кому удавалось заставить всю Европу как загипнотизированную повторять десяток движений «Скибиди». Во-вторых, «Евровидение» — это фестиваль, а группа Ильи Прусикина уже давно завоевала европейские фестивали. В-третьих, тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв», — написала она.

Канделаки выразила уверенность, что фронтмен группы Илья Прусикин вместе со своими коллегами смогут более чем достойно выступить на конкурсе в нидерландском Роттердаме.

«В общем, Кубок Стэнли (или что там дают за первое место?) приедет в Россию)) Готовьте пленку для селфи!», — подвела итог Канделаки.

Ранее сообщалось, что проведение Евровидения-2020 оказалось под угрозой из-за распространяющегося в Европе коронавируса. Известный голландский вирусолог Аб Остерхаус заявил о целесообразности отмены песенного конкурса.

В этом году конкурс Евровидение-2020 пройдет в Нидерландах с 12 по 16 мая. Уже известны первые коллективы, которые станут участниками выступлений. Так, от Украины поедет фольктроник-группа Go-A. Коллектив победил в финальном шоу, став фаворитом и у жюри, и у зрителей, пишет «Газета.ru».