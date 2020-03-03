США введут ограничения на срок пребывания в стране китайских журналистов

Вашингтон, 3 марта. Вашингтон введет ограничения на срок пребывания в стране китайских журналистов, сообщают РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного члена администрации США.

«Один из шагов, который мы объявим в скором будущем, это введение ограничений на продолжительность пребывания граждан Китая, приезжающих в США по визе типа «I», которые предназначены для представителей иностранных СМИ», — сообщает чиновник.

Как отмечает член администрации, на данный момент китайские журналисты в США получают бессрочные визы, в то время как в Китае иностранным представителям прессы выдают визы лишь на 30 дней и их приходится постоянно продлевать.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Вашингтон ограничит количество журналистов, которым разрешено работать в китайских СМИ на территории США. Как подчеркнул американский госсекретарь Майк Помпео, ограничения коснутся организаций, считающихся иностранными представительствами КНР в США.