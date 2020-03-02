Пригожин поддержал решение отправить Little Big на Евровидение от России

Москва, 2 марта. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал решение отправить на Евровидение от России группу Little Big.

Сегодня стало известно, что Российскую Федерацию на песенном конкурсе представит музыкальный коллектив из Санкт-Петербурга Little Big.

«Очень хороший выбор, они на сегодняшний день выглядят очень достойно. Это здорово, правильно сделанное шоу, тот самый случай, когда нет вопросов, полностью согласен», — заявил Иосиф Пригожин.

Финал Евровидения-2020 состоится 16 мая в Роттердаме. Победителем прошлогоднего конкурса стал нидерландец Дункан Лоуренс.

Группа Little Big была образована 2013 году. В состав коллектива на сегодняшний день входят Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Широкая известность к музыкантам пришла после выхода клипа на песню Skibidi в октябре 2018 года. Трек стал вирусным хитом не только в России, но и за рубежом. За первую неделю ролик набрал 23 млн просмотров. К сегодняшнему дню число просмотров клипа превысило 362 млн.

Как сообщает «Газета.ру», премьера песни, с которой группа выступит на конкурсе, состоится в ближайшие дни.

Ранее российский музыкант Юрий Лоза заявил, что не одобряет решение отправить группу Little Big на Евровидение-2020. По его мнению, российский коллектив не должен носить иностранное название. Также, он обвинил участников группы в «работе на чужую культуру».

Отметим, что наиболее вероятным кандидатом на участие в Евровидении от России в этом году называли певца Александра Панайотова. Он пытался попасть на музыкальный конкурс с 2005 года. В 2008 году он уступил лишь несколько баллов Диме Билану, в итоге ставшем победителем Евровидения-2008.