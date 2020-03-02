Британский эксперт подтвердил подделку подписей Родченкова

Лондон, 2 марта. Подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченкова на документах по делу российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой были подделаны. Факт подделки подтвердил один из лучших британских экспертов, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката российских спортсменок Алексея Панича.

Адвокат рассказал, что подпись на документе сравнили с более чем сотней других образцов подписи Родченкова. Кроме того, к анализу был привлечен эксперт-почерковед из Великобритании, обладающий более чем сорокалетним опытом работы. Он подтвердил, что подпись Родченкова на документах – фальшивая.

«Мы были практически уверены в том, что если принесем заключение исключительно от российских экспертов, то ему никто не поверит», — объяснил Панич.

О наличии поддельных подписей на предоставленных Международным олимпийским комитетом (МОК) показаниях Родченкова Панич заявил еще ранее. Спортивный арбитражный суд после этого заявления немедленно потребовал от МОК в течение суток предоставить объяснения по данному вопросу.

Напомним, 27 ноября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно отстранил от участия в Играх Вилухину и Романову, а также аннулировал их результаты на сочинской Олимпиаде-2014. Их, а также еще 40 российских олимпийцев обвили в нарушении антидопинговых правил. Якобы они были уличены в употребление допинга во время комиссии по перепроверке допинг-проб под руководством Дениса Освальда.