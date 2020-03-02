Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Москва, 2 марта. Преступники продвигают новую схему мошенничества: они звонят в банки от имени руководства центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу с требованием предоставить персональную информацию клиентов, сообщает пресс-служба Росфинмониторинга.

По данным ведомства, преступники звонят в банк от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга и требуют предоставить личные данные клиентов: их паспортные данные, номера банковских карт и другое. Зафиксированы случаи, когда мошенники для обмена информацией просят предоставить электронную почту, на которую потом присылают вредоносное ПО.

В ведомстве напоминают, что при совершении операций с деньгами личная информация по телефону не передается.

За прошлый год было выявлено более 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество, направленное на клиентов российских банков. С 2017 года число жалоб только по случаям телефонного мошенничества возросло более чем в 15 раз. Как передавал НСН, президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил, что пострадавшие от телефонных мошенников россияне, как правило, сами передают мошенникам данные для увода средств.

Ранее Центробанк РФ сообщил о новой схеме мошенничества с кредитами. Мошенники исчезают после выдачи денег. После этого клиенты просто не знают кому возвращать средства, а в это время проценты по кредиту растут. Спустя время кредиторы объявляются и подают на должников в суд с требованием погасить всю сумму с процентами, передавала «Газета.ру».