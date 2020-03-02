Британские авиакомпании массово отменяют рейсы в США и ЕС из-за коронавируса

Лондон, 2 марта. Британские авиакомпании были вынуждены отменить сотни авиарейсов в Европу и США из-за резкого падения спроса на перелеты из-за эпидемии коронавируса. Такая информация следует из заявления британских авиаперевозчиков.

Так, British Airways, являющаяся крупнейшей британской авиакомпанией, заявила, что была вынуждена отменить ряд рейсов в Италию, начиная с прошлой недели. Во второй половине марта ожидается дальнейшее сокращение рейсов в Италию, Бельгию, Францию, Германию, Австрию, Албанию, Ирландию и Швейцарию​​​. Так же сильно уменьшится число перелетов в США, в частности – в Нью-Йорк.

С аналогичным заявлением выступил ирландский лоукостер Ryanair, который выполняет большое количество перелетов с территории Соединенного Королевства. Его представители заявили, что с 17 марта по 8 апреля ожидается существенное сокращение числа рейсов из-за падения числа бронирований. В целом, предполагается, что Ryanair уменьшит число рейсов на четверть.

Еще одна британская авиакомпания Easyjet объявила, что вынуждена отменить часть рейсов в Северную Италию. Причиной тоже стало падение спроса на перелеты в этот регион.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. Всего заразившихся вирусом 2019-nCoV в мире — 79,7 тысячи, умерших от болезни — 2628, выздоровевших — 25,2 тысячи.

Власти Китая уверены, что эпидемия нового коронавируса будет вскоре побеждена. Китайские ученые разработали вакцину для формирования иммунитета к заболеванию, об этом ранее сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.