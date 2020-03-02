Эксперты: Эрдоган поставил себя в безвыходную ситуацию. ФАН-ТВ

27 февраля в результате авиаудара правительственных войск в сирийской провинции Идлиб погибли и получили ранения десятки турецких военных. По сообщению Министерства обороны РФ, под удар попали военнослужащие, «находившиеся в боевых порядках террористических формирований».

«Эрдоган поставил себя, поставил свою страну в совершенно безвыходную ситуацию, потому что он, грубо говоря, заигрался. Турция сегодня пытается отрезать достаточно серьезный кусок территории суверенного государства. Неважно, как вы относитесь к этой стране, можно любить режим Башара Асада, можно его ненавидеть, можно к нему относиться нейтрально, по-разному», — рассуждает старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.

«Ситуация, действительно, очень напряженная и внушающая тревогу и опасения. Фактически первый раз за все девять лет гражданской войны в Сирии идут прямые боестолкновения между турецкими вооруженными силами и сирийско-арабской армией», — отмечает заместитель директора Института прогноза и политического урегулирования Александр Кузнецов.

28 февраля в ходе телефонного разговора обстановку в Идлибе обсудили президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.