В Краснодарском крае выявили группу полицейских-вымогателей

Краснодар, 2 марта. В Краснодарском крае выявили преступную группу из полицейских, занимавшейся поборами на трассе «Кавказ», сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Следователями ГСУ СК по СКФО совместно с сотрудниками Главного управления собственной безопасности МВД во взаимодействии с управлением Генпрокуратуры пресечена деятельность преступного сообщества, в которое входили сотрудники правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба ведомства.

Задержаны шесть действующих и один бывший сотрудник полиции. Согласно данным следователей, они занимались поборами с водителей на трассе «Кавказ».

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Следственный комитет опубликовал видео как иркутский чиновник Владимир Журавлев съедает вещественные доказательства при задержании. Чиновник, обвиняемый в получении взятки пытался избавиться от документа с цифрами.