Пранкеры попытались устроить панику в РФ, распространяя фейки о коронавирусе в соцсетях

Москва, 2 марта. Российские пранкеры пытаются устроить панику, оставляя в соцсетях комментарии, призывающие спасаться бегством от эпидемии коронавируса. Как сообщает URA.RU, источники в силовых структурах заявляют, что организаторы спланированной акции уже вычислены.

По данным издания, в Telegram-каналах, различных мессенджерах, соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», Facebook появились однотипные сообщения. В частности, распространяется аудиозапись, на которой женщина заявляет, что «в Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом». Нужно ходить в масках и беречь близких. А власти якобы скрывают истинное положение дел с эпидемией.

После этого начали появляться текстовые комментарии к различным сообщениям в соцсетях о якобы широком распространении коронавируса в России. При этом ни один автор этих сообщений не отвечает на вопросы, откуда взялась такая информация.

Как сообщил изданию источник в правоохранительных органах, распространяют подобные сообщения одни и те же лица, личность которых уже известна.

«При рассылке использовались те же технологии и номера, что и при массовом ложном минировании школ и торговых центров», — уточнил он.

Гендиректор и основатель Group-IB Илья Сачков сообщил, что их специалисты зафиксировали информационный вброс. В основном, информационная атака распространяется через ботов во «ВКонтакте».

Эксперты обращают внимание на тот факт, что фейки целенаправленно распространяли на самую восприимчивую аудиторию: группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), форумы мам и других. Зафиксировано более 9 172 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Поиски исполнителей ведут эксперты Group-IB.

Отметим, в середине февраля в Москве разгорелся скандал из-за пранка в метро. Несколько молодых людей сделали вид, будто у одного из них случился приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него коронавируса. Все это привело к панике.

Видеоролик, заснятый в ходе акции, был опубликован на одном из популярных видеохостингов. Позднее московская полиция возбудила уголовное дело по пункту «в» части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ, передавала «Газета.ру». Эта статья предполагает наказание за преступления, связанные с хулиганством на транспорте общего пользования.

10 февраля Черемушкинский суд Москвы арестовал пранкера Кароматулло Джаборова (Kara.prank), задержанного по подозрению в хулиганстве, передавал RT. Согласно решению суда, молодого человека отправят в СИЗО на два месяца.