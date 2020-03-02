Лозе не понравилось название группы Little Big, которая представит Россию на «Евровидении»

Москва, 2 марта. Музыкант Юрий Лоза заявил, что не одобряет решение отправить российскую группу Little Big на музыкальный конкурс «Евровидение 2020», который пройдет в нидерландском Роттердаме.

По мнению Лозы, российский коллектив не должен носить иностранное название. Кроме того, он обвинил участников группы в «работе на чужую культуру».

«Little Big не может называться русской группой. Группа с английским названием, будет петь шведскую песню. Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу. Почему я должен о них думать? Я не понимаю, как россияне могут болеть за англичан. Глупое название для русской группы», — приводит слова исполнителя «Пятый канал».

Группа Little Big основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. Ее участниками являются Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Самым известным творением группы стал видеоклип клип Skibidi, набравший на YouTube 350 миллионов просмотров.

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Нидерландах. Страна получила право принять конкурс после победы Дункана Лоуренса в 2019 году. Участник от России выступит в первом полуфинале, где определятся 10 финалистов музыкального состязания.

Ранее стало известно, что музыкальный конкурс может оказаться под угрозой из-за вспышки коронавируса в Европе, передавал RT. Известный вирусолог из Нидерландов Аб Остерхаус заявил о целесообразности отмены песенного состязания, если распространение заболевания в течение нескольких месяцев не будет взято под контроль.