Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях Родченкова

Москва, 2 марта. Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Григорий Родченков подделывал подписи в документах в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

«Родченков подделывал подписи на тех самых документах, на которые ориентируются МОК (Международный олимпийский комитет. — Прим. ФАН) и WADA. CAS (международный спортивный арбитражный орган. — Прим. ФАН) принял заявление российских адвокатов и будет требовать от МОК объяснений. Вы представляете, как сильно это меняет дело?» — сообщает комментатор в видеообращении у себя в Instagram.

Губерниев подчеркивает, что ждет дальнейшего развития событий. Он уверен, что российские биатлонистки выиграют суд.

Как отмечает RT, в 2017 году Зайцева, Вилухина и Романова были пожизненно дисквалифицированы МОК за нарушение антидопинговых правил во время Олимпийских Игр 2014 года. Их результаты на сочинской Олимпиаде были аннулированы.

Ранее представляющий интересы российских биатлонисток адвокат Алексей Панич заявил, что представленные МОК подписи Григория Родченкова являются поддельными.

Сообщается, что спортсменки намерены добиваться компенсации за дисквалификацию и аннулирование результатов их выступлений.

Напомним, в 2016 году Григорий Родченков сбежал в США, где дал скандальное интервью о том, что российские спортсмены принимали допинг во время зимних Олимпийских игр 2014 года. По факту заявлений Родченкова МОК и WADA инициировали расследование, по итогам которого было выявлено, что более 40 российских спортсменов якобы нарушили антидопинговые правила.