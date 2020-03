Губерниев прокомментировал информацию о поддельных подписях Родченкова

Биатлонный этап в Чехии пройдет без зрителей , а ещё Родченков подписи подделал !!!! Короновирус и жара в CAS !!!! Но наши спортсмены всех победят !!!???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? #биатлон #биатлонсдмитриемгуберниевым #голосбиатлона #ветербиатлонагонитнасвперед #вернеммедали

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on Mar 2, 2020 at 1:51am PST