Украина запретила ввоз животных из Китая из-за эпидемии коронавируса

Киев, 2 марта. Ввоз животных из Китая на Украину был запрещен из-за распространения нового типа коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Госпродпотребслужбы Украины.

Согласно заявлению ведомства, Всемирная организация здравоохранения животных сообщила, что на территории Гонконга было обнаружено заболевание SARS-CoV-2 у собаки. Таким образом, возникает риск, что подобное заболевание может быть и у других животных, которых ввозят с территории Китая.

«Сейчас продолжается изучение указанного случая - животное содержалось в том же доме, где был установлен случай коронавируса у владельца. С целью минимизации рисков заноса на территорию Украины возбудителя COVID-19… Госпродпотребслужба временно запретила ввоз в Украину из Китайской Народной Республики домашних (собак, кошек и т.д.) и диких плотоядных животных», — говорится в сообщении.

Напомним, власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Новый коронавирус получил название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Как передавали «Известия», власти Китая запретили выезд туристических групп за рубеж в связи с распространением заболевания. Позже стало известно, что случаи заражения коронавирусом зарегистрированы и в Европе. Италия ввела карантинные мероприятия.