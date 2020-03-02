Военные РФ в Сирии провели совместное с Турцией патрулирование в провинции Алеппо

Алеппо, 2 марта. Российская военная полиция провела в сирийской провинции Алеппо совместное с турецкими коллегами патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

В понедельник состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Кобани — Гариб — Бузтаба — Нараб-Нас — Итвиран-Тахтани — Бафдик — Итвиран-Фаукани — Гариб — Кобани в провинции Алеппо.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасака. Воздушное патрулирование проведено силами армейской авиации.

В ЦПВС также добавили, что боевики в Идлибской зоне деэскалации продолжают нарушать режим прекращения боевых действий. За минувшие сутки зафиксирован 31 обстрел в 22 населенных пунктах провинций Алеппо, Латакия, Хама и Идлиб.

Кроме того сообщается, что с 17.00 2 марта в город Серакиб в провинции Идлиб введены подразделения российской военной полиции, чтобы обеспечить безопасность и беспрепятственное перемещение автотранспорта и гражданского населения по трассам М4 — М5.