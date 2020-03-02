Коронавирус может проникнуть в Россию из Италии. ФАН-ТВ 

Эпидемия коронавируса захватывает все новые территории. По состоянию на 2 марта вирус проник почти в 70 стран мира. По количеству зараженных после Китая лидирует Южная Корея, на третьем месте — Италия. Там зараза распространяется буквально в геометрической прогрессии.

«У них, происходит такое очаговое распространение инфекции, в основном, в двух областях: в Ломбардии (столица Ломбардии Милан, крупнейший город, промышленный центр) и в Венеции. Венеция — это самая такая туристическая Мекка Европы, там огромное количество туристов со всех стран мира. Кстати говоря, по данным Роскомтуризма, там около семи тысяч российских туристов, которые должны в скором времени вернуться обратно в нашу страну», — отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.

Один такой турист уже вернулся из Италии, случай заражения коронавирусом подтвердили официально. Мужчина госпитализирован в Москве, его болезнь протекает в легкой форме. Итальянское руководство делает все, чтобы предотвратить новые заражения, однако случаи заболевания фиксируются и в соседних странах. Эксперты отметили, что распространение коронавируса ощутимо влияет на европейскую экономику: страдает малый и средний бизнес, сокращается производство. Эпидемия особенно затронула транспортно-логистическую и автомобильную отрасли, а также туристическую и фармацевтическую.

«Оказалось, что 80-85% субстанций для европейской фармацевтической промышленности, в том числе и для Германии, поставляется из Китая, и министр экономики Франции заявил о том, что происходит Game changer. То есть изменение правил игры. Зависимость от Китая слишком высокая, ее надо существенно сокращать и переходить на производство субстанций непосредственно в Европе», — рассказывает замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов.

«Несколько десятков стран сильно зависят от туристического бизнеса, но если мы увидим — а все к этому идет — реально панические настроения как раз в отношении не только стран Юго-Восточной Азии, но и Европы, крупнейших государств именно по количеству туристов, по количеству ночевок, то это просто приведет к выпадению нескольких десятых процента динамики ВВП в год, и дальше по цепочке», — прогнозирует врио директора ИНИОН РАН Алексей Кузнецов.

Из-за вспышки коронавируса мировой туризм может потерять 22 млрд долларов, а если считать ущерб мировой экономики, то цифра зашкаливает — полтриллиона долларов. Участники круглого стола обсудили и возможные способы распространения инфекции.

«Насколько интенсивно этот вирус передается детьми сейчас непонятно. Грипп очень интенсивно передается детьми, вот закрытие школ — это очень мощное средство борьбы со вспышками гриппа, потому что грипп очень сильно переносится детьми, которые приходят потом домой, заражают своих бабушек, и бабушки находятся в группе риска. А вот с коронавирусом, так как дети им болеют не очень сильно, распространяют ли они его при этом симптоматически, мы не знаем, но по имеющимся данным, кажется, что дети — это не основной фактор», — заключает доцент Сколтеха Георгий Базыкин.

«Меня, например, тревожит то, что Турецкая республика, вернее, Эрдоган дал указания открыть границы для массовой миграции в Италию и Болгарию. Это тревожно почему? Потому, что это та масса людей, которая не поддается контролю», — подчеркивает старший научный сотрудник Сектора экономики европейских стран Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М.Примакова Владимир Оленченко.

На сегодня, в мире зарегистрировано около 90000 зараженных коронавирусом, число жертв превысило 3000 человек.