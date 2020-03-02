ВОЗ зафиксировал снижение числа новых случаев коронавируса в Китае

Москва, 2 марта. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Китае «продолжает снижаться».

«Количество случаев COVID-19 в Китае продолжает снижаться. Вчера Китай сообщил ВОЗ о 206 случаях, это самый низкий показатель с 22 января. Только восемь случаев были зарегистрированы за пределами провинции Хубэй», — цитирует слова Гебрейесуса RT.

За пределами Китая, по данным на 2 марта, зарегистрировано 8 739 случаев заражения коронавирусом из 61 страны. Погибли 127 пациентов.

«За последние 24 часа было зарегистрировано почти в девять раз больше случаев COVID-19 за пределами Китая, чем внутри», — констатировал глава ВОЗ.

Больше всего в организации обеспокоены состоянием дел в Корее, Италии, Иране и Японии. В понедельник группа ВОЗ прибыла в Иран, чтобы доставить материалы и поддержать правительство в борьбе с вирусом. На сегодняшний день в Южной Корее зарегистрировано более 4 200 случаев заражения и 22 смертельных случая.

В ВОЗ подчеркнули, что COVID-19 — это «уникальный вирус с уникальными функциями».

«Мы находимся на неизведанной территории. Мы никогда прежде не видели респираторного патогена, способного к общественной передаче, но который также можно сдержать с помощью правильных мер. Если бы это была эпидемия гриппа, мы бы увидели широкую передачу по всему миру к настоящему времени, и усилия по ее замедлению или сдерживанию не были бы осуществимы», — заявил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что «сдерживание COVID-19 возможно и должно оставаться главным приоритетом для всех стран».

Ранее стало известно, что у вернувшегося из Италии гражданина РФ был диагностирован коронавирус, передавала «Газета.ру». Сейчас он госпитализирован в инфекционную больницу. В настоящее время состояние заболевшего удовлетворительное. В понедельник стало известно о госпитализации 24 человек, которые контактировали с ним. При этом более 80 человек были помещены в карантин.

Напомним, к настоящему моменту вирусом, распространившимся из Китая, заразились почти 90 тыс. человек, скончались более трех тысяч. Случаи заболевания фиксируются по всему миру.